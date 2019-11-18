Названы самые опасные страны для туристов в 2020 году

Лондон, 18 ноября. Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в следующем году, свидетельствуют данные «Карты туристических рисков», предназначенной для туристов. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Интерактивная «Карта туристических рисков» показывает государства, где путешественники, вероятно, будут иметь проблемы, когда речь идет об их персональной безопасности, а также безопасности дорожного движения и медицине. При этом, как уточнили эксперты, Ливия и Сомали занимают самые низкие места в каждой из трех категорий. Далее по списку расположились Афганистан и Венесуэла.

Отмечается, что самыми безопасными местами на планете, по утверждению специалистов, являются Финляндия, Норвегия и Исландия. Указанные страны отмечены, как имеющие минимальный риск возникновения каких-либо трудностей и проблем для иностранцев со здоровьем, личной безопасностью и безопасностью транспортного движения. Кроме того, в перечне самых безопасных стран значатся Швеция и Гренландия.

Что касается здравоохранения, странами с самым высоким риском заражения различными болезнями и вирусами являются Нигер, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Южный Судан, Эритрея и ЦАР. Совершенно другая обстановка наблюдается в Канаде, Южной Корее и Японии.

Ранее эксперты сообщили, что обстановка в Тунисе намного тревожнее, чем представляют туристы и пресса, поскольку страна стала новым донором-любимцем Запада. Так, в 2015 году террористы совершили атаки в Национальном музее Бардо и Суссе, жертвами терактов стали десятки туристов, большая часть из которых — британцы. После атак террористов британские власти закрыли авиасообщение с африканской страной.