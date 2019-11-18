Стала известна дата выпуска обновленной Lada 4×4

Москва, 18 ноября. Компания «АвтоВАЗ» с 27 ноября начнет выпуск обновленного внедорожника Lada 4×4. Об этом в понедельник заявил источник, близкий к заводу. По его словам, модернизированная версия Lada 4×4 поступит в продажу уже в декабре или январе.

Ожидается, что внедорожник обновит салон — получит новые сиденья, приборную доску и потолок. Кроме того, в новом Lada 4×4 будет улучшенный отопитель с электронным управлением, доработанный кондиционер, а также уплотнители дверей. Двигатель останется прежний — атмосферная силовая установка на 83 лошадиных силы с механической коробкой передач, передает «Лада онлайн».

В начале ноября в Сеть утекли фото салона Lada 4x4. На снимке можно разглядеть новую комбинацию приборов, которая будет похожа на ту, что была установлена на рестайлинговую Lada Granta. Специалисты указали на массивный пластиковый корпус, который появится в центральной части панели. В его верхнюю часть будут встроены дефлекторы воздуховодов, а в нижнюю — рукоятки климатической установки. Между ними размещен ряд кнопок.

Напомним, что Lada 4x4 («Нива») производится с 1977 года. По словам британского исследователя Томпсона, советские конструкторы при создании машины ориентировались на британский внедорожник Suzuki Vitara. «Нива» стала «народным автомобилем» в постсоветском пространстве, а также достигла значительных успехов в автоспорте. Она регулярно становится призером престижных международных ралли.