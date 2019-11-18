«Омбудсмен полиции» засветился с фейкометом Коротковым на премии Ходорковского в Берлине

Санкт-Петербург, 18 ноября. Так называемая российская оппозиция вновь продемонстрировала свои основные качества: предельную циничность и стремление «хайпануть» любой ценой, пусть даже ценой чужой крови. Об этом пишет Telegram-канал «Правда про Омбудсмен полиции».

Авторы канала обратили внимание на публикацию Владимира Воронцова — автора интернет-проекта «Омбудсмен полиции», который позиционируется как «правозащитный полицейский паблик». Он разместил в социальной сети Instagram фото, на котором запечатлен рядом с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым.

«Нахожусь в Берлине на церемонии вручения журналистской премии в области расследований. И встретил тут очень интересного человека – это Денис Коротков», — написал Воронцов в комментарии к фото.

Далее по тексту Воронцов восхваляет Короткова, расписывая его как очень мужественного человека, правдорубца и «совесть нации». Автора «Новой газеты» неоднократно уличали в распространении лжи и создании фейковых расследований, целью которых было очернить российские силовые структуры. Однако это не единственное, чем известен Денис Коротков.

«Коротков опубликовал в публичном доступе данные бойцов ЧВК «Вагнера». Но и это не самое мерзкое. Коротков также опубликовал данные российских военных летчиков, выполняющих боевые задачи в САР. Благодаря этим данным боевики ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. – Прим. ФАН) спланировали нападение на жен и детей военных летчиков, но вовремя вмешалась ФСБ», — напоминает Telegram-канал «Правда про Омбудсмен полиции».

Авторы канала отмечают, что называть после всего этого Короткова «интересным человеком» — как минимум лицемерно. Впрочем, это и является одним из отличительных признаков российской «оппозиции».

«Вообще это какой-то отличительный признак всей нашей оппозиции — предельная циничность и стремление сделать хайп на чем угодно, хоть на крови. На крови даже очень желательно. Но только на чужой, никак не на своей. И Воронцов в этой компании явно нашел свое место», — резюмируют авторы канала.

Отметим, в Берлине состоялась церемония вручения «журналистской премии в области расследований». Организатором этого мероприятия является беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.