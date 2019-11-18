Эксперт назвал передачу кораблей ВМСУ «величайшим позором Украины»

Москва, 18 ноября. Россия передаст Украине задержанные в ноябре прошлого года военные корабли, а Киев попытается извлечь из этого максимум информационной выгоды. Об этом заявил в понедельник военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

«Я думаю, Украина, конечно, этот повод будет преподносить это как выдающуюся победу. Но на самом деле здесь ничего подобного нет. Украина предстает перед мировым сообществом тем, кем она и была — нарушителем режима государственной границы РФ», — выразил уверенность эксперт.

Ченнык также обратил внимание на то, что провокация военно-морских сил Украины в Керченском проливе — «величайший позор Киева», сообщает радио Sputnik.

По его мнению, украинская сторона сделает все возможное, чтобы превратить передачу кораблей в «военный подвиг», но едва ли у нее что-то выйдет.

«Зная украинских военных пропагандистов, думаю, у них это получится очень плохо», — резюмировал Ченнык.

Ранее пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила, что Киев получит назад три корабля, задержанных в ноябре прошлого года из-за провокации в Керченском проливе, сообщал «Царьград».

Накануне НСН отмечал, что корабли ВМСУ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Кaпу» прошли под aркaми Крымского мостa.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМСУ нарушили госграницу РФ, вторглись в ее территориальные воды, в течение нескольких часов опасно маневрировали и не реагировали на требования российской стороны остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы.