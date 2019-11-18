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«Яндекс» решил поменять структуру управления компанией

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«Яндекс» решил поменять структуру управления компанией

Москва, 18 ноября. Совет директоров «Яндекса» дал рекомендации по принятию поправок в структуре корпоративного управления, которые также подразумевают формирование специального фонда, куда предлагается передать «золотую акцию» Сбербанка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

Так, поправки подразумевают создание фонда общественных интересов без экономических прав, но с определенными ограниченными правами управления. В компании подчеркнули, что скорректированная приоритетная акция даст фонду право блокировать денежное накопление одним лицом или группой лиц, действующих вместе, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в «Яндексе», пишет «Газета.Ru».

Помимо этого, такая акция даст фонду право предлагать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV, состоящего из 12 человек.

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Источник: Пресс-служба «Яндекса»
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