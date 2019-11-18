Туристы рассказали о своих первых впечатлениях от освобожденной Пальмиры

Дамаск, 18 ноября. В Пальмире наблюдается рост числа туристических групп, которые продолжают посещать город. Они приезжают со всего мира, чтобы увидеть наиболее важные исторические памятники сирийской республики, а также самостоятельно оценить разрушения, совершенное террористической организацией «Исламское государство1» (деятельность запрещена в России), участники которой систематически нападали на ценнейшие археологические постройки.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Филиппинская туристка Рита призналась, что ее визит в Пальмиру долгое время был запредельной мечтой, которую она осуществила спустя долгие годы, благодаря тому, что город наконец стал безопасен. Однако ее поездка состоялась слишком поздно.

Рита рассказала, что всегда хотела увидеть Триумфальную арку, Храм Бэла и другие знаменитые археологические памятники Пальмиры, однако ИГИЛ1 уничтожил их. Туристка также призвала международные организации выполнить свой долг и помочь Сирии в реконструкции реликвий, которые подлежат восстановлению.

Со своей стороны австралийский турист по имени Николай сказал в аналогичном заявлении:

«Когда я прибыл в древний город Пальмиру, я почувствовал себя так, будто родился заново, я увидел очаровательную и безопасную пустыню, которую тут же сфотографировал, чтобы сохранить память об этом месте», — заявил австралийский турист Николай в комментарии ФАН.

Директор по туризму Хомса Ахмед Акаш со своей стороны добавил, что в связи с возвращением туристического потока в Пальмире активизировался гостиничный сервис. В городе открывается все больше частных отелей.

По его словам, здание департамента туризма Пальмиры, которое было повреждено в результате терроризма, будет восстановлено в начале следующего года из сумм, выделенных на реконструкцию города. В ремонте здания участвуют представители Городского совета Пальмиры и сирийского Департамента туризма.

Директор по туризму Хомса подтвердил, что меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и Генеральным директоратом древностей и музеев был подписан с целью восстановления туристического центра в течение 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.