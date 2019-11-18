Россия готова обсуждать с НАТО снижение напряженности на Балтике

Москва, 18 ноября. Москва готова обсуждать пути снижения напряженности на Балтике в Совете Россия-НАТО и на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами. Об этом заявил глава Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Неизменно подчеркиваем готовность к обсуждению путей снижения напряженности в Балтийском регионе как в формате Совета Россия-НАТО, так и на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

В последние годы Россия неоднократно сообщала о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Североатлантический альянс также расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Например, исследователи Оборонного колледжа НАТО в докладе «Определение масштабов компетенции НАТО» уделили особое внимание работе на восточном фланге военно-политического блока, в частности — вопросу «сдерживания» России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Со своей стороны Россия отмечала, что не угрожает иностранным партнерам, а лишь вынуждена реагировать на внешние вызовы ответными мерами.

Как передает «Газета.Ru», в ноябре 2019 года стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил разведывательный полет у черноморского побережья России. По информации СМИ, беспилотник подлетел к району дислокации зенитных ракетных систем С-400 в Крыму.