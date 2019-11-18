МВД РФ выявило около 18,5 тыс. коррупционных преступлений в 2019 году

Москва, 18 ноября. Почти 18,5 тысячи коррупционных преступлений было выявлено МВД РФ за восемь месяцев текущего года. Об этом рассказал замначальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Севастьянов.

Среди общего количества 5,5 тысячи преступлений были совершены в крупном или особо крупном размере, сказал Севастьянов. Он также подчеркнул, что уголовные дела о более 15 тысячах преступлений окончены или разрешены.

«Установлено более 8 тысяч лиц, совершивших преступления, к уголовной ответственности привлечено около 6,5 тысячи человек», — отметил он.

По словам представителя министерства, размер причиненного материального ущерба составил около 102 миллиардов рублей. Он обратил особое внимание на то, что «обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 миллиардов рублей».

Севастьянов рассказал, что в январе-августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов выявили более трех тысяч преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. К уголовной ответственности была привлечена тысяча злоумышленников.

«По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник журнала, отметив, что удалось выявить тысячу фактов посредничества во взяточничестве.

С его точки зрения, именно отсутствие механизмов защиты заявителей о фактах коррупции является главной проблемой при раскрытии преступлений подобного характера. А это, как указал Севастьянов, «влечет нежелание потенциальных заявителей обращаться в правоохранительные органы».