Психология жандарма позволяет британцам убивать гражданских в Афганистане — эксперт

Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что, убивая мирных жителей в Афганистане и Ираке, НАТО чувствует свою безнаказанность.

Ранее The Sunday Times и программа Panorama телекомпании «Би-би-си» выпустили совместное расследование, в котором рассказали, как командование армии Великобритании скрывало преступления, совершенные их военнослужащими в Ираке и Афганистане.

Военные преступления НАТО

Из полученных журналистами документов следует, что командование ВС Великобритании намеренно пыталось скрыть убийства мирных жителей, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки и изнасилования заключенных шотландскими пехотинцами батальона Black Watch. Еще одним военным преступлением стал расстрел военнослужащим одного из спецподразделений гражданских в Афганистане.

В указанных преступлениях пыталась разобраться прокуратура, но она не смогла никого привлечь к ответственности. Один из участников расследования даже заявил, что постоянно ощущал давление со стороны министерства обороны страны, которое пыталось добиться закрытия неудобных дел и не допустить передачи их в прокуратуру или суд.

Комментируя произошедшее, военный аналитик, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность, что убийства и пытки мирного населения происходят везде, где бы ни находились войска США и НАТО.

«Достаточно вспомнить, что после операции войск США в Ираке в ООН было представлено очень много фактов издевательств над гражданским населением. А сколько было скрыто злодеяний в Сирии? А того, что сейчас вылезло «английское шило», следовало ожидать, это, я даже не побоюсь сказать, для них обыденность. Просто масштабы и степень изуверств дошли до того, что уже сама английская пресса, а ведь, казалось бы, уж ей-то не выгодно своих вояк разоблачать и представлять не в лучшем свете, но масштабы дошли до того, что и своя пресса начала показывать звериное лицо английской военщины», — говорит он.

Типичное лицо западных армий

Несмотря на то, что убийства в Афганистане совершали рядовые бойцы, гораздо больше вопросов возникает к командованию армии Великобритании, которое лицемерно пыталось скрыть указанные военные преступления.

«Это типичное лицо западных армий и особенно активных их представителей, входящих в блок НАТО. Давайте посмотрим, как отреагирует мировая общественность. Ведь нужно бить в колокола, нужно призывать к деятельности международный суд, проводить объективное расследование, и только тогда уже можно будет осуждать преступников. Но это напрасные ожидания, они (командование Минобороны Великобритании. — Прим. ФАН) обязательно все замылят, подсунут под нос какой-нибудь закон, который будет выгораживать этих преступников», — продолжает собеседник ФАН.

Почему убивают?

Однако было бы непростительным говорить, что военными преступлениями на территории Афганистана и Ирака отличаются только британцы. В деле уничтожения гражданского населения преуспели и американские военнослужащие. Так, в течение пяти месяцев 2010 года группа американских солдат 3-го взвода роты «Браво» бригады «Страйкер» зверски убивала гражданских, уродовала трупы и снимала все свои «приключения» «на память». При этом сама себя американская зондергруппа называла «убойной командой».

«Мы имеем дело со звериной мордой империализма, как это говорили в советское время. Они просто берегов не чувствуют и знают, что их прикроет собственное правительство. Понимаете, это все порождается чувством безнаказанности: мы великие, мы вояки, мы пришли сюда ставить вас, мы входим в НАТО, наш друг — Соединенные Штаты Америки, нам все позволено. Это психология международного жандарма, который не считается ни с какими законами: ни с гуманными, ни с политическими, ни с юридическими», — заключил эксперт.

Ранее, в мае, сообщалось о британце Джеке Леттсе, также известном как Джихади Джек, который вступил в ряды запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и планировал лично обезглавить служившего в армии Великобритании школьного товарища. Леттс заявлял своим родителям, что нападение на британскую армию — очень похвальное действие.

1 Организация запрещена на территории РФ.