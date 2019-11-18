МИД РФ оценил перспективы нормализации отношений России и Британии

Москва, 18 ноября. Трудно говорить о перспективах улучшения российско-британских отношений после выборов в Великобритании, Москва готова сотрудничать настолько, насколько к этому готов Лондон. Об этом заявил журналистам в понедельник директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Сложно говорить, есть ли перспективы улучшения отношений. Можно четко сказать: принцип нашей внешней политики заключается в том, что мы готовы сотрудничать с зарубежными партнерами настолько, насколько они готовы сотрудничать с нами», — указал российский дипломат, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он улучшения отношений между двумя странами.

Беляев добавил, что «все в руках британской стороны», напомнив, что Лондон в течение последних лет ведет антироссийскую политику. Дипомат обратил внимание на то, что «у британцев во всем виноваты русские». При этом он отметил, что для британских партнеров в настоящее время ключевая проблема — это Brexit, сообщает РИА Новости.

Британская сторона в течение последних лет в своих внутренних проблемах обвиняет Россию. Так, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были найдены в бессознательном состоянии бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британской стороны, граждан РФ отравили химическим веществом под названием «Новичок». Лондон моментально обвинил Москву в причастности к инциденту в Солсбери, но не предоставил ни единой улики на этот счет. РФ опровергла все обвинения. Примечательно, что в августе 2019 года Скотленд-Ярд сообщил, что не имеет доказательств причастности РФ к «делу Скрипалей».