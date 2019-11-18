Евгений Ройзман официально продался Ходорковскому на конференции «Россия для граждан»

Экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман решил официально продаться олигарху-уголовнику Михаилу Ходорковскому, чтобы вернуться в большую политику посредством выборов в Госдуму РФ в 2021 году. «Публичную оферту» он представил на берлинском либеральном форуме «Россия для граждан».

Ройзман — официально приглашенный участник либерального форума «Россия для граждан», организованного Михаилом Ходорковским в Берлине. Экс-губернатор Екатеринбурга дискутировал с гостями конференции в рамках площадки «Гражданское общество» на пленарной сессии «Перспективы демократической оппозиции в 2021 году».

В ходе конференции Ройзман заявил, что готов выдвигаться в Государственную думу РФ от «Партии перемен» в том случае, если ее председателем будет Дмитрий Гудков.

«Если вы станете председателем «Партии перемен», если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас», — сказал он, обращаясь к Дмитрию Гудкову.

Новость об инициативе Ройзмана быстро распространилась в Сети. Также на нее отреагировала «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в РФ).

Публичное выражение признательности Гудкову и «Партии перемен» можно считать открытием торгов за кандидатуру. Объясним почему.

Политический кризис Ройзмана

Информация о выдвижении Ройзмана на выборы в Госдуму в 2021 году появилась 30 сентября 2019 года. Об этом рассказал сам экс-губернатор в программе «Личный прием» на радио «Эхо Москвы». По словам политика, он не исключает свое участие в избирательном процессе, однако окончательного решения не принял. В интервью с корреспондентом «Коммерсанта» 29 ноября Ройзман конкретизировал свои намерения и заявил, что выдвинется на выборы в Госдуму РФ как одномандатник и будет собирать подписи избирателей. Политик отметил, что три партии уже предлагали ему свою поддержку, однако он решил отказаться. Планируемый бюджет на выборы — 20–25 миллионов рублей.

«Идти по подписям гораздо честнее и правильнее. Тем более сбор подписей — это лучший старт для избирательной кампании», — заявил Ройзман.

Политологи скептически отнеслись к инициативе экс-губернатора идти на выборы, отметив слабую электоральную поддержку.

Эксперт Ростислав Туровский в беседе с «Коммерсантом» заявлял, что политическая карьера Ройзмана неоднозначна — кандидат рискует столкнуться с забвением со стороны избирателей. По мнению политолога, чтобы были шансы на победу, ему надо будет создавать инфоповоды. Ранний старт думской кампании свидетельствует о том, что Ройзман уже начал борьбу за политическое выживание, отмечал эксперт.

«Оферта Ходорковскому»

Политологи правы в части оценки поддержки Ройзмана электоратом. За последние годы вокруг политика произошло немало скандалов, а потому его популярность снизилась. Экс-губернатор был участником скандального дела по продаже собственного депутатского мандата за 5 миллионов рублей Олегу Киневу. Его проект «Город без наркотиков» с созданием безмедикаментозных центров реабилитации наркоманов подвергался жесткой критике за античеловечное отношение к пациентам, что доводило даже до смертельных случаев. Ройзман славится своим аморальным поведением и хамством в социальных сетях с обильным использованием нецензурной лексики. Фразу «В душе у тебя грязь», сказанную Ройзманом в ответ на критику подписчика о неубранных улицах Екатеринбурга, еще долго будут помнить россияне.

Обо всем этом политик прекрасно знает, равно как и том, что 20–25 миллионов рублей на избирательную кампанию в Госдуму — это «кошкины слезы». Примерно такая сумма затрачивается на выборах уровня субъекта, а не на общефедеральном уровне. Учитывая свою низкую популярность и отсутствие достаточного количества денег, Ройзман озаботился поиском спонсоров и абсолютно не озаботился тем, как о нем подумают люди. И пришел политик к тому, кто давным-давно его поддерживает, обещает «золотые горы», а иногда и финансирует, — к Михаилу Ходорковскому.

Намерение получить спонсорскую поддержку объясняет, почему ярый гомофоб вдруг начал помогать ЛГБТ-сообществу Екатеринбурга. Равно как и то, почему Ройзман, отвергающий ранее партийную поддержку и рассказывающий всем о том, как здорово подписи собирать, внезапно решил присоединиться к «Партии перемен». Если раньше он несколько отмахивался от помощи Ходорковского, то сейчас принимает все, что дают, — участвует в проекте «Союз независимых публицистов», дискутирует на антироссийских форумах олигарха. Ему нужен патронат, деньги и медиаресурсы. Предложение выйти в Госдуму от «Партии перемен» — это официальная оферта, надежда продать себя. Ходорковскому — какой-никакой политик с именем и подконтрольный инструмент влияния, а Ройзману — местечко в Думе.

Напомним, конференция «Россия для граждан» проходила в Берлине с 15 по 17 ноября 2019 года. Перед мероприятием его организатор Михаил Ходорковский дал интервью DW, в котором обозначил вектор обсуждений на форуме. По мнению олигарха, в РФ нужно демократизировать общество, и нет ничего плохого в том, что российская оппозиция изучила «позитивный опыт» противостояний в Гонконге.

«Партия перемен» — незарегистрированная либеральная партия, возглавляемая Дмитрием Гудковым. Политическое объединение, по сути, является представительством Ходорковского и выражающим волю олигарха. Это следует из состава политсовета партии, где почти каждый второй — бывший или действующий активист «Открытой России».

Евгений Ройзман вполне может получить поддержку Ходорковского после провала летних протестов и неудач Алексея Навального. Экс-губернатору Екатеринбурга могут определить роль «нового Немцова».