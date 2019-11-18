В Госдуме оценили предложение ОНФ по ограничению продажи алкоголя в магазинах

Предложение по ограничению времени продажи спиртного в российских магазинах интересное, но оно требует более четких расчетов и продуманных подходов, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Федот Тумусов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил правительству РФ сократить на час время реализации спиртного. Соответствующие обращения направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. Авторы считают, что продажу алкоголя (сейчас она разрешена с 08.00 до 23.00) необходимо запретить после 22.00 по местному времени.

Идея предложена в рамках национального проекта «Демография». В Минздраве согласились, что ограничительные меры по продаже спиртного бывают эффективны.

Как утверждает Федот Тумусов, вопрос сокращения времени продажи алкогольной продукции в магазинах имеет две стороны медали.

«С одной стороны, такая инициатива может действительно сократить объем легальной продажи алкогольной продукции. С другой стороны, мировой опыт говорит, что появляется другая крайность. Введение сухого закона стимулирует рост мафиозных структур, которые будут продавать нелегально алкоголь. Тем не менее главной целью являются уменьшение потребления алкоголя молодежью. Поэтому предложение интересное, но оно требует более четких расчетов и продуманных подходов», — заявил Тумусов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несмотря на запреты продажи алкоголя в той или иной степени, нелегальный рынок продажи алкоголя процветает, объясняет парламентарий.

«Поэтому любые методы жесткого регулирования алкогольной продукции будут приемлемы до того момента, как мы не будем стимулировать нелегальный рынок. Так или иначе положительный эффект будет, но будет наполняться черный рынок, который не платит налоги и не понятно, чем поит», — добавил депутат.

На сегодняшний день федеральные нормативы, ограничивающие продажу алкоголя до 23.00, действуют в 22 субъектах РФ, например в Москве, Пермском крае, Ярославской области. В других регионах законы гораздо строже. Так, в Петербурге запрещено продавать алкоголь в магазинах с 22.00 до 11.00, а в Республике Саха в продажу алкоголь не допускается с 20.00 до 14.00.

Общественная организация «Трезвая Россия» уже поддержала данную инициативу. По словам главы движения и члена Общественной палаты Султана Хамзаева, это будет выгодно всем — и магазинам, и потребителям.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в 2020 году в России может снизиться в три раза по сравнению с 2016 годом. С таким прогнозом выступили ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ).