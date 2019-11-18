Названы факторы, препятствующие наступлению беременности

Москва, 18 ноября. Препятствовать наступлению беременности могут не только проблемы со здоровьем потенциальных родителей, но и их образ жизни. Издание Planet Today перечислило ряд факторов, которые затрудняют процессы наступления и вынашивания беременности.

Отмечается, что прежде всего потенциальным родителям необходима консультация медицинского специалиста. Если патологии репродуктивной системы, нарушения эндокринной системы и другие проблемы со здоровьем врач исключил, возможно, нужно пересмотреть свой образ жизни.

Как пишет издание, негативно на здоровье женщины влияют частые диеты и голодания: из-за них может сбиться менструальный цикл. Также со знаком минус на женскую репродуктивную систему влияют стрессы. Вредные привычки негативно сказываются на здоровье обоих потенциальных родителей.

«Работа на вредных производствах, как женщин, так и мужчин, также может способствовать затруднению в зачатии и вынашивании ребенка», — добавляют авторы статьи.

Ранее сообщалось, что в России максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей. Сейчас он превышает 301 тысячу рублей.