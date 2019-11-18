Украина хочет сломать «советскую систему психиатрической помощи» с помощью Литвы

Киев, 18 ноября. Минздрав Украины приступит к разработке законодательного проекта, которым будет «полностью сломана» унаследованная от Советского Союза система психического здоровья. Об этом рассказала в понедельник руководитель ведомства Зоряна Скалецкая.

«Министерство здравоохранения собирается разработать новый проект закона Украины «О психическом здоровье», который должен в полной мере сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья», — написала украинский министр в социальной сети Facebook.

По ее словам, одним из главных направлений будет повышение уровня информированности касательно психического здоровья в обществе, разработка и введение программ преодоления стигмы на разных уровнях, активное задействование лиц с психическими нарушениями и членов их семей к диалогу в построении новой системы.

Украинский министр также отметила, что украинские власти намерены воспользоваться опытом Литвы. По словам руководителя ведомства, Литва имеет существенные наработки в области психического здоровья, которыми она готова делиться с украинскими экспертами.

Как сообщала «Газета.Ru», после государственного переворота на Украине в апреле 2014 года Киев взял курс на декоммунизацию и дерусификацию. В действительности украинское руководство делает все, чтобы отказаться не только от всего «советского», но также от всего, что напоминает о многолетних связях Киева и Москвы.