Украине предрекают жизнь без электричества и горячей воды из-за долгов

Качество жизни на Украине будет постепенно ухудшаться вследствие долговых нагрузок на бюджет страны, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

Украина с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, заявила изданию «Зеркало недели» заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Богдан отметила, что двукратный рост государственных займов и суммы погашения госдолга усилили долговую зависимость бюджета и повысили фискальные риски.

При этом она обеспокоена увеличением присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа, что повышает риски ликвидности для правительства. Все это может привести к увеличению доли долговых выплат в затратах бюджета.

По словам Александра Дудчака, сложно согласиться, что Украина скатывается в долговую яму, так как страну толкнули туда еще во время государственного переворота 2014 года.

«Украина была поставлена на рельсы, которые вели исключительно в долговую яму. Все остальное является просто историей, развивающейся в автоматическом режиме. Это было очевидно для всех тех, кто не верил в бредни про евроинтеграцию. Сейчас идет продолжение того процесса, который был запущен в 2014 году. Хотя Украина могла избежать этих последствий в 2013 году посредством соглашения с Россией, которое было подписано президентами этих стран — Владимиром Путиным и Виктором Януковичем. Но этого не произошло», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нынешние экономические последствия для Украины не являются «сюрпризом», говорит эксперт. По его словам, долговая нагрузка будет расти. Однако если Украина начнет развиваться быстрыми темпами, то рост экономики будет регулироваться международными кредиторами.

«Когда говорят, что никакой катастрофы нет, люди привыкают к постепенному ухудшению уровня жизни. Если сравнить 2013 год и нынешнее время, то это небо и земля. Это касается доступа к медицине, образованию и отдыху. Кроме того, Украина вряд ли исчезнет, и 30 миллионов людей испарятся. Где сейчас есть горячая вода — там не будет горячей воды. При этом электричество будет подаваться реже. Транспорт будет ходить медленнее, таким образом, качество жизни на Украине будет ухудшаться», — рассказал политолог.

Напомним, общая сумма доходов бюджета Украины в 2020 году должна составить 1,79 триллиона гривен. Приоритеты госбюджета остались прежними: в первую очередь это отдача долгов МВФ и другим кредиторам (на них отведено более 400 млрд гривен), а также увеличение расходов на армию, полицию и ремонт ужасных украинских дорог.

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, «в госбюджете Украины 2020 года напрочь отсутствуют «точки роста» национальной экономики». При этом госполитика в отношении общества и целей страны остается примерно той же, что и при Петре Порошенко.

При этом Бортник отметил, что проект бюджета, как и его предшественники «от Владимира Гройсмана», призван обеспечить лишь несколько государственных функций.