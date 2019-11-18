Выступающий за «Локомотив» немецкий футболист поделился впечатлениями о России

Москва, 18 ноября. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Бенедикт Хеведес заметил, что россияне всегда готовы помочь, они обладают «горячим сердцем». Об этом спортсмен рассказал в интервью телеканалу Sky Sport.

В беседе с корреспондентом телеканала Бенедикт Хеведес поделился своими впечатлениями от России. В стране люди «теплые, открытые и всегда готовы помочь», подчеркнул защитник московского «Локомотива». Иногда, по его словам, россияне как, кстати, и немцы «довольно ворчливы», но все же обладают «горячим сердцем».

Также футболист заметил, что и столица РФ, и страна в целом обладают огромным очарованием.

«Москва огромная, ты день и ночь — всегда в пробках. Это полная противоположность Гельзенкирхену», — признался спортсмен.

Но разлука с семьей и российская погода, как заметил Хеведес, по-прежнему вызывают у него трудности. По его словам, лето в России «действительно супер красивое», а зима — «чертовски холодная».

Ранее немецкое издание Augsburger Allgemeine написало о туристе Мартине Крике, который проехал на велосипеде от Санкт-Петербурга до российской столицы. Путешественник поделился своими впечатлениями от пребывания в России. 68-летний гражданин Германии вместе со своим другом проехали более тысячи километров. Как заметил Крик, периодически мешали погодные условия, поскольку приходилось ехать и под сильным дождем. На него произвели сильное впечатление россияне, которые встречали велосипедистов очень тепло и гостеприимно.