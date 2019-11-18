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Сервис «Автошазам» для оценки состояния двигателя машины появится в России

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Сервис «Автошазам» для оценки состояния двигателя машины появится в России

Москва, 18 ноября. Сервис для оценки состояния двигателя транспортного средства по его звуку заработает в России в 2021 году, проект «Автошазам» в настоящее время проходит оценку. Об этом рассказал в понедельник журналистам представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Отмечается, что такой сервис будет доступен через мобильное приложение. С его помощью водитель сможет записать звук работающего двигателя, а полученная информация будет направляться в систему для исследования и анализа.

Алгоритм искусственного интеллекта устанавливает данные двигателя и машины (возраст и пробег. — Прим. ФАН). Вместе с тем информация по номеру телефона и автомобилю ищется в онлайн-режиме, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основе полученных данных система выдает итог и при необходимости дает рекомендации или моментально записывает пользователя на ремонт.

Федосеев отметил, что сервис будет работать по принципу приложения Shazam, которое может определять автора песен и саму композицию, сообщает РИА Новости.

«У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — «Автошазам», — отметил он.

По его словам, созданием проекта займутся сотрудники НП «ГЛОНАСС».

Ранее автоэксперт назвал признаки скорой поломки двигателя машины. Так, неизвестный стук, загоревшаяся лампочка на панели приборов и ухудшение тяги могут говорить о неисправности мотора.

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Источник: РИА Новости
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