Сирийская армия обнаружила украденный ИГИЛ памятник Пальмиры

Дамаск, 18 ноября. Сирийские службы безопасности обнаружили в древнем городе Пальмира археологическую мемориальную доску, которая когда-то была украдена боевиками террористической организации «Исламское государство1», деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как выяснилось, доска была вынесена террористами с одного из пальмирских кладбищ. Когда в регион пришла сирийская правительственная армия, ИГИЛ1 были вынуждены оставить все награбленное имущество в городе.

Куратор Национального музея Пальмиры, Халил Харири, заявил в комментарии нашему корреспонденту, что мемориальная доска выполнена из известняка. Ее история восходит ко второму веку н.э. На доске изображена резная картина человека из Пальмиры, погребального свидетеля. Харири также отметил, что позади человека можно заметить следы красной краски, символизирующие смерть.

Специалисты Национального музея Пальмиры отреставрировали важную археологическую находку и выставили ее в одном из главных залов.

Напомним, что Пальмира является древнейшим городом на территории САР. Именно через Пальмиру когда-то проходили основные торговые пути, в том числе Великий шелковый путь. С 1980 года этот город был включен в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой. Многие древнейшие памятники и сооружения в Пальмире были уничтожены незаконными вооруженными формированиями, которые удерживали город несколько лет.

С мая 2015 года террористы силой удерживали Пальмиру, через десять месяцев сирийской правительственной армии удалось освободить город при поддержке ВКС РФ. В декабре 2016 года боевики вновь атаковали и захватили Пальмиру, разрушив часть древних памятников. Весной 2017 года сирийская армия совместно с российской авиацией вновь отбила Пальмиру, не позволив террористическим группировкам уничтожить все памятники.

1 Организация запрещена на территории РФ.