Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

Москва, 18 ноября. Гидрометцентр сделал прогноз погоды на будущую неделю, теплая погода сменится резким похолоданием. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в некоторые регионы России на этой неделе придут холодные циклоны.

Они принесут с собой аномальное похолодание. Так, снегопады ожидаются на юге Архангельской области. Кроме того, температура на востоке Северо-Западного округа начнет понижаться. В середине недели в Архангельской области и Коми ночью столбики термометра покажут до 16–21 градусов, а днем — 7–12 градусов.

Сильный снег и похолодание ждут жителей Урала, Башкирии, юга Пермского края, Свердловской области. В этих субъектах по сравнению с минувшими выходными в регионах похолодает на 5–7 градусов. Так, в светлое время суток температура воздуха будет составлять минус 6–11 градусов.

Как пишет «Российская газета», а Урале установится холодная погода, ночь будет доходить до минус 24–29 градусов мороза, днем — минус 21 градус.

Напомним, москвичам стоит ждать прихода климатической зимы 21 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в начале предстоящей недели в столице сохранится пасмурная погода с моросящими осадками. Также возможно образование тумана. В ночь на 18 ноября столичные термометры покажут от +3 до +5 градусов, днем в понедельник температура составит от +5 до +7. В Московской области в ночь на понедельник ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +3 до +8.

Плюсовая температура в Москве и области сохранится и 19 ноября. Так, в столице во вторник ожидается от +3 до +5 градусов ночью и от +4 до +6 днем. В Подмосковье в это день термометры покажут от +1 до +6 в темное время суток и от +2 до +8 днем. Тишковец предупредил, что холодать в регионе начнет уже 20 ноября.

По словам метеоролога, днем 20 ноября гостей и жителей столицы ожидает температура от 0 до +2 градусов. В Подмосковье в среду термометры покажут от -1 до +4.