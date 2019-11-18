Уткин признался, что ждет матч между Россией и Украиной на Евро-2020

Москва, 18 ноября. Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на ироничный комментарий украинского журналиста Виктора Вацко после проигрыша сборной России по футболу от Бельгии.

Вацко в своем Twitter-аккаунте поинтересовался, дают ли титул чемпионов Европы за домашний проигрыш от бельгийцев со счетом 1:4.

А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул ???????? чемпіонів Європи? ???????????? — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 16, 2019

Ответ Уткина «прилетел» мгновенно: российский журналист отметил, что за победу над бельгийцами титул не дают. При этом он признался, что ждет на первенстве Европы матч между сборными Украины и России. По мнению Уткина, россияне без проблем одолеют сборную Андрея Шевченко, а после этого «в Москве будет праздник».

Напомним, сборная России ранее крупно проиграла бельгийцам (1:4) в домашнем матче в Северной столице и сохранила второе место в группе отбора к Евро-2020. На следующий день национальная команда Украины сыграла вничью с Сербией (2:2), забив второй мяч на последней минуте добавленного времени второго тайма. Украинцы остались на первом месте в своей группе.

Украина и Россия ранее обеспечили выход на Евро.