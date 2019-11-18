В Крыму оценили передачу Киеву задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Симферополь, 18 ноября. Передача украинской стороне задержанных военных кораблей ВСУ во время провокации в Керченском проливе сигнализирует о стремлении РФ к примирению. Соответствующее заявление сделал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

«Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. <…> Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону <…> налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки», — сказал он.

По словам Гемпеля, он ожидает от Киева шагов навстречу, одним из которых может стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымском каналу.

Напомним, три украинских корабля, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву согласно российско-украинским договоренностям. Об этом в в воскресенье сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Три военных корабля Украины в конце ноября 2018 года нарушили российскую границу в Керченском проливе, проигнорировав законные требования российских пограничников об остановке экипажей. Бронекатеры задержали, а моряков арестовали по решению крымского суда. В сентябре 2019 года в рамках двустороннего обменного процесса их обменяли на удерживаемых на Украине россиян.