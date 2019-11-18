Московские ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в РФ в три раза

Москва, 18 ноября. Потребление алкоголя в 2020 году в России снизится в три раза по сравнению с 2016 годом. С таким прогнозом выступили ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ), результаты исследования которых были опубликованы в журнале «International Journal of Engineering and Advanced Technology».

Специалисты проанализировали тенденции изменения потребления алкогольной продукции в РФ и рассчитали прогнозируемое потребление спиртных напитков в 2020 году как на душу населения, так и по стране в целом. Для проведения исследования были использованы данные Росстата. Эксперты пришли к выводу, что в 2020 году показатель потребления алкогольной продукции на душу населения будет меньше в три раза, чем показатель 2016 года. Общее потребление алкоголя, согласно прогнозу, снизится в два раза.

Как отметила профессор общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ, доктор экономических наук Елена Алексейчева, выявленные в результате исследования взаимосвязи подтверждают тенденцию снижения потребления алкоголя в России.

«По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в два раза», — приводит слова Алексейчевой РИА Новости.

Она добавила, что составленный прогноз может быть интересен инвесторам, так как производство алкогольной продукции относится к секторам экономики с высокой рентабельностью, устойчивым потребительским спросом и низкими издержками производства.

Ученые отмечают, что, с одной стороны, производство алкоголя влияет на бюджет государства, занятость населения и развитие смежных отраслей экономики. С другой стороны, потребление алкоголя может иметь негативные последствия с точки зрения влияния на здоровье населения.

Алексейчева отметила, что данный аспект является особенно важным в условиях национального проекта «Демография». По ее мнению, нужны совместные усилия семьи, образовательных организаций и медицинских учреждений, чтобы сформировать «качественно иное» отношение молодежи к своему здоровью и здоровому образу жизни.