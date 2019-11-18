Ростех выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году

Дубай, 18 ноября. Российская сторона выполнит контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в 2025 году, первый аванс от Нью-Дели уже поступил. Об этом рассказал журналистам в понедельник на выставке в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть», — передает РИА Новости слова главы корпорации.

По его словам, Ростех приступил к производству ЗРС, «работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком».

Чемезов уточнил, что окончание российско-индийского соглашения ожидается в 2025 году.

Напомним, Москва заключила в прошлом году контракт на поставку в Индию пяти полковых комплектов С-400 на общую сумму свыше 5 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400.

Стоит отметить, что купить российские системы ПВО стремятся многие страны, в том числе и партнеры США. Так, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 Анкаре. Вашингтон выступает категорически против этой сделки и настаивает, чтобы Анкара отказалась от приобретения данных ЗРС.