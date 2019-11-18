Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России

Москва, 18 ноября. Обликовый проект энергоблока атомной электростанции (АЭС), который будет реализован на основании новых технических решений для его реакторной установки, намерены разработать к 2021 году. Соответствующие материалы опубликованы на официальном сайте госкорпорации Росатом.

Разработкой проекта энергоблока с новым ядерным реактором ВВЭР-С займется предприятие «ОКБ «Гидропресс», которое является главным конструктором водо-водяных энергетических реакторов. Компания должна будет представить концепцию реакторной установки ВВЭР-С. Также в ее задачи входят следующие пункты: разработка проектно-конструкторских решений по энергоблоку и технико-экономическое обоснование проекта. Мощность такого энергоблока должна составлять порядка 1200 МВт.

Планируется, что в рамках работы будет разработана новая конструкция оборудования и компоновка реакторной установки. Кроме того, в планах — оптимизировать тепловую схему энергоблока, подготовить программу научно-исследовательских работ по проекту ВВЭР-С.

Согласно обнародованной документации, работа должна быть выполнена до конца 2020 года, по итогам которой Росатом оценит конкурентоспособность энергоблока ВВЭР-С.

В начале ноября сообщалось, что специалистам, которые участвовали в создании первой советской ядерной бомбы, строжайшим образом запрещалось управлять автомобилями в целях их безопасности. Росатомом были опубликованы архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой отмечается в следующем году.