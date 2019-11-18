ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Московской области

Москва, 18 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических запрещенных веществ, задержаны наркоторговцы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, наркотическую лабораторию организовали граждане РФ и Украины для нелегальной продажи запрещенных веществ через различные интернет-магазины​​​. В ФСБ уточнили, что в результате были задержаны трое торговцев.

«В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмм, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы», — следует из сообщения ведомства.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере.

На прошлой неделе ФСБ РФ пресекла деятельность группировки, продававшей наркотические препараты через Интернет.