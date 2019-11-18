В Госдуме назвали «жестом доброй воли» возвращение задержанных кораблей ВМСУ Киеву

Москва, 18 ноября. Киеву стоит строго придерживаться норм международного судоходства и впредь не повторять провокации с несанкционированным проходом кораблей. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

Ранее стало известно, что три корабля ВМСУ, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, возвращаются на Украину. Бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны. По информации СМИ, планируется, что российская сторона передаст суда Киеву на якорной стоянке.

Константин Бахарев считает, что возвращение Украине задержанных за провокацию кораблей ВМСУ можно расценивать как «жест доброй воли» со стороны России и очередное подтверждение приверженности Москвы курсу на нормализацию отношений с Киевом.

«Здравый смысл должен подсказать новому руководству Украины, что не следует повторять негативный опыт в Керченском проливе, который сопряжен в первую очередь с репутационными потерями для самой Украины», — сказал Бахарев в комментарии РИА Новости.

Парламентарий отметил, что нарушение норм международного права, в том числе в части судоходства, серьезно бьет в первую очередь по репутации Украины.

Напомним, осенью 2018 года три корабля ВМСУ нарушили правила прохода кораблей из Черного моря в Азовское. Бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в Керченский пролив, стали опасно лавировать и не реагировали на законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины. 7 сентября арестованные по делу о провокации в Керченском проливе моряки были переданы Украине в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.