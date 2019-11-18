ФАН публикует список погибших при пожаре в доме в Новосибирской области

Новосибирск, 18 ноября. Двое детей и их мать погибли при пожаре в частном жилом доме в Болотном в Новосибирской области. Федеральное агентство новостей публикует список погибших и фотографии с места пожара.

Среди погибших: Юлия Д. — 1989 года рождения, Всеволод Д. — 2 года, Маргарита Д. — 4 года.

По имеющимся данным, в ликвидации возгорания были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 06.16 (02.16 по московскому времени). Во время тушения из дома сотрудники пожарной службы вынесли женщину без признаков жизни, а также двух детей. Мальчика и девочку передали медикам, однако по дороге в медицинское учреждение они скончались.

В настоящее время причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, на прошлой неделе пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом.