Москва, 18 ноября. Задержанная американскими властями за якобы «шпионаж» и депортированная в РФ россиянка Мария Бутина написала первую статью после освобождения. Она опубликована на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

Бутина написала для ФЗНЦ первую статью после возвращения из тюрьмы в США. По словам Бутиной, она стала инструментом американской пропаганды. Девушка рассказала о том, что за неделю до депортации в Россию из США одно из самых популярных американских телешоу «пробилось через политические и бюрократические тернии» министерства юстиции и Федерального бюро тюрем США, чтобы записать в ней последнее интервью. Один из главных вопросов, интересовавших бессменную ведущую «60 минут» телеканала CBS Лесли Шталь был вопрос о том, не боится ли Бутина стать инструментом российской пропаганды после произошедшего в США.

«Это включало в себя, видимо, обвинение по странной, крайне редко применяющейся статье и трехлетнее сверхсекретное расследование, пытки, позорную для американской прокуратуры сделку со следствием, в ходе которой им пришлось признать мой легитимный статус студента, извиниться за сексистские обвинения и, дабы совсем не ударить в грязь лицом и обосновать истраченные на меня денежки американских налогоплательщиков, назначить мне тюремный срок?! Ведь судья в своем вердикте лишь как статист-писарь процитировала желаемое прокуратурой», — задалась вопросом Бутина.

При этом Бутина ответила, что «страстно желаю стать инструментом американской пропаганды».

«Маленькое сухенькое американское лицо ведущей вытянулось минимум вдвое в гримасе удивления и явного недопонимания моих слов. Может, трудности перевода?» — уточнила Бутина.

Затем она повторила все сказанное ведущей.

«Очень надеюсь, что американский народ, видя, что случилось со мной, обратит внимание на процветающий в их стране расизм и русофобию — это раз. На то, как в их стране отсутствует система правосудия, где 90% обвиняемых признают себя виновными, а те, что нет — с вероятностью в 98–99% проигрывают цирк присяжных и получают очень длительные тюремные сроки. И это — два», — подчеркнула она.

Бутина сообщила, что не намерена молчать о нарушениях в американских тюрьмах.

«То, что произошло со мной, может случиться с каждым. Единственно возможный вывод — мы все, россияне, должны помогать друг другу — не словом, но делом. Так, например, задержанный в аэропорту Вашингтона Александр Малькевич, испытав издевательства американских правоохранителей на себе, систематически помогал и мне. За что ему огромное человеческое спасибо», — добавила она.

Напомним, глава ФЗНЦ Малькевич раскрыл подробности возвращения Бутиной домой.

«Наш фонд выступил одним из «застрельщиков» сбора средств на оплату долга Марии Бутиной перед ее адвокатами (долг составил более 50 миллионов рублей. — Прим. ФАН), и вслед за нами как частные лица, так и организации стали оказывать ей помощь. У нас, у русских людей, есть замечательная особенность — умение объединяться и помогать друг другу в беде. Вместе нам удалось собрать внушительную сумму и большую часть долга погасить», — подчеркнул он.

Ранее Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и депортированная в РФ, поблагодарила всех причастных к ее возвращению домой, особенно отметив Фонд защиты национальных ценностей, возглавляемый Александром Малькевичем. В минувшую субботу девушка прилетела в Москву и в аэропорту «Шереметьево» встретилась с отцом Валерием Бутиным. Оба выразили огромную благодарность всем, кто остался неравнодушен к судьбе девушки.