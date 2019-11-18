Сенатор РФ объяснил значение перехвата украинских кораблей в Керченском проливе

Москва, 18 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал роль перехвата украинских кораблей в Керченском проливе. По мнению сенатора, это был единственный способ предотвратить подобные инциденты в будущем.

«То, что пытались сделать украинцы, предполагалось поставить на системную основу прорывов без соблюдения принятых правил мореходства, которые продиктованы не политическими соображениями, а безопасностью», — цитируют Косачева «Известия».

Сенатор также отмечает, что в настоящее время никаких запретов на прохождения украинскими судами Керченского пролива нет. При условии, что все договоренности соглашаются. Также Косачев считает, что отсутствие повторения подобного инцидента является подтверждением правильности действий России.

Напомним, передача бронекатеров «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» намечена на сегодня. Ранее в МИД РФ завили, что Москва никогда не отрицала, что вернет Украине корабли, задержанные год назад во время провокации в Керченском проливе.

В конце ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Капитаны катеров проигнорировали законные требования российских пограничников о немедленной остановке. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией в расчете на скандал.