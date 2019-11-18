Первая партия оливкового масла из Сирии прибыла в Крым

Севастополь, 18 ноября. Первую партию оливкового масла из Сирийской Арабской Республики привезли в понедельник в Крым, оно будет реализовываться и в других регионах России. Об этом рассказал журналистам глава министерства промышленной политики полуострова Андрей Васюта.

«Пришла первая партия масла оливкового, два контейнера. Часть масла пойдет в торговую сеть на материке, часть — в Крым», — передает ТАСС слова министра.

По его словам, суммарный объем прибывшей продукции составляет 46 тонн. Васюта также добавил, что масло хорошее по цене и по качеству.

Отмечается, что в скором времени в Крым прибудет еще одна партия товара из Сирии, однако крымский министр не уточнил ассортимент и объемы.

Как сообщала «Газета.Ru», в прошлом месяце глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что поставки свежих сирийских фруктов и оливкового масла на полуостров запланированы на осень. При этом крымские предприятия заявили о готовности поставлять в САР стрелочные переводы для железных дорог, сварочные устройства и строительный электроинструмент.