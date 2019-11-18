Джабаров рассказал, как Россия всегда выдерживала основной удар на международной арене

Слабые стороны России в будущем станут ее сильными сторонами, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Россию признали одной из самых сильных держав мира, но обозначили четыре слабых места страны, пишет китайское издание Sohu.

Авторы рассказывают о малой численности населения России. За время Второй мировой войны СССР потерял 20 миллионов мужчин, что привело к огромной диспропорции в населении и нехватке рабочей силы. Восстановиться полностью Россия не может до сих пор, полагают в издании.

После распада Советского Союза население страны сократилось вдвое, почти до 140 миллионов человек. Проблем добавляет нежелание молодежи заводить детей, уточняет автор.

Следующим слабым местом России в материале указывается многонациональность государства. В РФ насчитывается 194 национальности, но русские составляют 80% населения. По мнению автора, скрытую угрозу для внутренней стабильности представляют религиозные различия, якобы из-за этого дорого обходится управление страной.

Кроме того, СМИ обращает внимание на ресурсную направленность российской экономики и будто бы «неудачное» географическое положение России. Предполагается, что страна находится в северных широтах, где долгие и холодные зимы, которые влияют на высокую себестоимость добычи энергоресурсов. Эксперты подчеркивают, что еще больше затрудняет экономическое развитие РФ якобы удаленность международных торговых путей.

Последним слабым местом России эксперт назвал трудную международную обстановку. На страну продолжают оказывать давление США, а также страны Западной Европы.

Следует отметить, что США и Западная Европа в последнее время уже, наоборот, говорят о том, что санкционная политика против Москвы не приносит результатов и оборачивается огромными убытками для тех, кто вводит санкции.

Как отмечает Владимир Джабаров, китайские СМИ не рассказали новых подробностей о России, поскольку некоторые проблемы ранее у страны действительно были.

«По численности населения у России были большие потери в годы Второй мировой войны. Кроме того, распалась великая страна. Что касается ресурсной экономики, то в первые годы после распада СССР РФ развивалась как страна, которая производит и продает огромное количество энергоресурсов. А если говорить о неудачном расположении государства, то на это сильно уповать не нужно. Мы с этим потихоньку справляемся. Если взять Швецию, Норвегию или Канаду, то они тоже находятся не в южных широтах. При этом такое расположение можно считать резервом на будущее развитие. Когда у всех будут исчерпаны ресурсы, то наши будут далеки от исчерпания», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несмотря на большое давление со стороны США и стран Западной Европы, Россия уже привыкла рассчитывать только на свои силы, объясняет член Совфеда.

«Я не помню, чтобы кто-то помог России выбраться из тяжелой ситуации, и мы, как правило, делали это сами. Потом у нас появлялись попутчики и союзники. Но основной удар Россия выдерживала сама и справлялась с этим. Также это мобилизовало нашу нацию. РФ формировалась как многонациональное государство. Здесь есть свои проблемы, но, с другой стороны, в этом наша сила. Если вспомнить времена СССР, то слова о дружбе народов там были не пустым звуком. Мы думали и заботились о малых народах. Таким образом, слабые стороны станут нашими сильными сторонами», — добавил сенатор.

Ранее СМИ в Китае рассказали о способности России уничтожить США 10 раз. Эксперты напомнили о российском ядерном оружии и подчеркнули, что, несмотря на многие трудности, страна продолжает «вести себя жестко», «вгоняя американские власти в оцепенение».

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН рассказал, чем Россия и Китай ответят «худшему кошмару» от США. По его мнению, Америка — это единственный «гегемон», который заставляет своих союзников покупать и применять собственное вооружение по своему усмотрению.