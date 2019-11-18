В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Бийск, 18 ноября. Городская планерка в Бийске была прервана вторжением на заседание силовиков, сотрудники правоохранительных органов пригласили проследовать с ними мэра Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников администрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточнил источник, поводом для задержания могло стать мошенничество при возведении дамбы. Кроме того, сообщается также о задержании бывшего главы Бийска Николая Нонко.

Ранее правоохранительные органы Ростовской области задержали начальника регионального управления ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении гостайны. Об этом заявил замдиректор ФСИН Валерий Максименко.

Даххаев и его замы являются фигурантами расследования о взяточничестве. Другие подробности на данный момент не уточняются.

Напомним, что Конституционный суд России разрешил судам других инстанций забирать в пользу государства доход коррупционеров, их родных и даже друзей, если те не могут подтвердить законный источник дохода.

По словам президента РФ Владимира Путина, ФСБ за год возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией. Российский лидер также отметил, что другими службами и ведомствами возбуждено около семи тысяч уголовных дел, связанных с расследованием коррупционных преступлений.

Путин неоднократно заявлял, что коррупция является одной из наиболее актуальных современных проблем. Он призвал правоохранительные органы использовать все возможности для того, чтобы привлекать взяточников к ответственности.