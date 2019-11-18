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Экономика

Назван топ-5 самых ожидаемых кроссоверов на российском рынке

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Назван топ-5 самых ожидаемых кроссоверов на российском рынке

Москва, 18 ноября. Автоэксперты составили топ-5 самых ожидаемых кроссоверов на ближайшие несколько лет на российском рынке.

По информации портала Carsweek.ru, рейтинг из пяти самых ожидаемых кроссоверов возглавил китайский Geely SX11. Отмечается, что транспортное средство планируют собирать на белорусском предприятии «Белджи». Стоимость авто составит 1,3 млн рублей, а старт продаж ожидается будущей весной.

На второй строчке оказался кроссовер чешского производителя Skoda Kodiaq. Эту модель адаптируют под российский рынок. Машину планируют собирать на предприятии «группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Цена кроссовера в заводской комплектации составит 1,2 млн рублей, а старт продаж намечен на конец февраля 2020 года.

Назван топ-5 самых ожидаемых кроссоверов на российском рынке

«Бронза» списка досталась немецкому кроссоверу Audi Q7, в российской версии которого будет несколько комплектаций и широкий перечень дополнительных опций. Как отмечает портал, производством модели будет заниматься калининградский завод «Автотор». Стоимость авто составит 4 млн рублей.

Далее по списку идут китайский GAS GS8 и немецкий Mercedes-Benz GLB — 1,7 млн и 2,7 млн рублей соответственно.

Ранее эксперты составили топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы.

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Источник: CarsWeek.ru
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