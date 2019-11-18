Протестующие требуют досрочных парламентских выборов в Грузии. События дня. ФАН-ТВ

В Грузии требуют досрочных парламентских выборов Столицу Грузии снова захлестнули массовые протесты. К парламенту страны вышли несколько тысяч активистов, которые требуют досрочных парламентских выборов. В числе движущих сил оказались сторонники оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». Они призывают депутатов из правящей «Грузинской мечты» сложить полномочия. Недовольство вызвано тем, что на днях в парламенте провалилось голосование о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили заявила, что в ближайшее время акции продолжатся не только в Тбилиси, но и в других крупных городах.

Протестующие оккупировали университет в Гонконге А в Гонконге продолжаются не просто митинги, а жестокое побоище. На сей раз полем битвы стал местный Политехнический университет, где забаррикадировались протестующие. Стражи порядка призвали активистов покинуть территорию вуза, но те ответили бутылками с зажигательной смесью и, судя по всему, заложили там впечатляющий арсенал. В районе вспыхнули пожары, а группа из нескольких сотен протестующих по-прежнему отказывается покидать университет. Напомним, что беспорядки в Гонконге продолжаются уже полгода после изменений в законе об экстрадиции. Они разрешают выдачу преступников на материковый Китай. И, хотя сейчас поправки заморожены, бунтовщики, кажется, вошли во вкус и требуют отставки властей.

Моралес заявил об угрозе войны в Боливии А над Боливией нависла угроза гражданской войны. Такими опасениями поделился бывший президент страны Эво Моралес в интервью агентству EFE. Политик заявил, что, будучи у власти, он и его сторонники объединили Боливию, но сейчас эти усилия могут стать напрасными из-за банд, разжигающих насилие. Он призвал народ сплотиться и не допустить войны. Напомним, что массовые беспорядки начались в октябре, когда Моралес победил на очередных выборах главы государства. Чтобы успокоить протестующих, он ушел в отставку, но затем вынужден был бежать из страны — радикально настроенные активисты напали на дом экс-президента и пригрозили арестом. Сейчас Боливия ждет новых, досрочных выборов, но их дата пока не объявлена.