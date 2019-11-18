В Госдуме предложили ввести понятие «преследование» в законопроекте о домашнем насилии

Москва, 18 ноября. Депутаты Государственной думы выступили с предложением о поправках в законопроект о домашнем насилии — в нем может появиться понятие «преследование» и ответственность за него.

Одна из авторов инициативы Оксана Пушкина сообщила, что такая идея будет учтена при подготовке окончательной версии документа.

Как отмечает РБК, под преследованием парламентарии предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Это может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных бесед, вступлении с ним в контакт через прочих лиц или другими методами, посещении места работы или учебы пострадавшего.

Кроме того, по словам Пушкиной, под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать тревогу и страх за собственную безопасность.

Законодательным проектом предлагают ввести соответствующие предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать сроком на 30 дней или на 12 месяцев. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, но при повторном — нарушителю грозит тюрьма.

Напомним, прошедшим летом сообщалось, что российские власти могут пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие.