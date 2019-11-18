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Роскосмос запатентовал схему нового двигателя для самолета-разгонщика

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Роскосмос запатентовал схему нового двигателя для самолета-разгонщика

Москва, 18 ноября. Федеральное космическое агентство Роскосмос получил патент на новую схему двигателя для самолета, способного кратковременно развивать сверхзвуковую скорость и запускать ракеты в космос.

«Изобретение может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью», — говорится в описании к схеме двигателя.

Предполагается, что в основном данный двигатель будет использоваться на самолете-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома и выступать в роли первой ступени, запускающей в космос ракету, сообщает РИА Новости.

В Роскосмосе отмечают, что подобные разработки ведутся учеными из США и Великобритании. Однако российское изобретение отличается от зарубежных своей простотой.

Напомним, ранее Роскосмос запатентовал новую технологию сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee.

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Источник: РИА Новости
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