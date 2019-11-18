Киев, 18 ноября. Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму, заявила заведующая отделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан. По ее словам, двукратный скачок государственных займов и суммы погашения государственного долга в январе-сентябре 2019 года усилил долговую зависимость страны и повысил фискальные риски.

Эксперт заявила, что Украина начала скатываться в долговую яму. Как пишет издание «Зеркало недели», Богдан также обратила внимание на увеличение присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа. По ее мнению, это увеличивает риски ликвидности для правительства и делает более неустойчивым платежный баланс.

Киевские аналитики подвергли острой критике госбюджет Украины на 2020-й, принятый на днях Верховной радой в первом чтении. По мнению экономистов и политологов, он «на 90% дублирует бюджеты Гройсмана», не содержит средств на выполнение предвыборных обещаний «команды Зе» и вообще является «бюджетом горечи и разочарования».

Напомним, общая сумма доходов бюджета Украины в 2020-м должна составить 1,79 триллиона гривен. Приоритеты госбюджета остались прежними — в первую очередь это отдача долгов МВФ и другим кредиторам (на них отведено более 400 млрд гривен), а также увеличение расходов на армию, полицию и ремонт ужасных украинских дорог.

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, «в госбюджете Украины-2020 напрочь отсутствуют «точки роста» национальной экономики». При этом госполитика в отношении общества и целей страны остается примерно той же, что и при Петре Порошенко.

При этом Бортник отметил, что проект бюджета-2020, как и его предшественники «от Владимира Гройсмана», призван обеспечить лишь несколько государственных функций.