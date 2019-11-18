МИД Казахстана сообщил о планах провести переговоры по Сирии в начале декабря

Нур-Султан, 18 ноября. Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике может пройти на астанинской площадке в начале следующего месяца. Об этом рассказал журналистам в понедельник глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам казахского министра, «есть наметки провести (встречу. — Прим. ФАН) в начале декабря».

«Стороны планируют провести переговоры в начале декабря. Мы ждем официального обращения», — резюмировал глава дипломатического ведомства.

Как сообщала «Газета.Ru», тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в Нур-Султане 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран — гарантов перемирия в САР, правительства Сирии и вооруженной оппозиции республики.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. Сирийские власти в настоящее время занимаются политическим урегулированием, восстановлением экономики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.