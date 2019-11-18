«Нафтогаз» сообщил о критической ситуации с отоплением в городе на Западной Украине

Киев, 18 ноября. Несколько районов Нового Роздола во Львовской области Украины остались без электричества, под угрозой оказались поставки воды, сложилась критическая ситуация с отоплением. Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы», — пишет пресс-служба компании.

В «Нафтогазе» отметили, что на местной теплоэлектростанции прошлой зимой произошла авария. В этом году регламентные работы на объекте должным образом не проводились.

Украинские власти с 2014 года неоднократно повышали цену на газ для населения, такое условие для выделения Киеву транша кредита выдвигал Международный валютный фонд. С 2013 по 2018 год цена на газ на Украине увеличилась более чем в десять раз с 725 гривен до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели украинское правительство отменило решение об установлении предельных тарифов на горячую воду и теплоснабжение, сообщила газета «Известия». В министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что эта мера должна обеспечить «устойчивое прохождение отопительного сезона» и устранить риск отключения городов от газа по причине экономически не обоснованных ставок.

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию 1 мая 2019 года составил на Украине 1807 гривен за одну Гкал. В министерстве считают, что введение меньшего тарифа приведет к дополнительным расходам местных бюджетов на сумму около 7 миллиардов гривен.