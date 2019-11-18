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Бывший муж Жанны Фриске устроил скандал с телеведущей Лерой Кудрявцевой

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Бывший муж Жанны Фриске устроил скандал с телеведущей Лерой Кудрявцевой

Москва, 18 ноября. Телеведущий и экс-супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев спровоцировал скандал с коллегой Лерой Кудрявцевой. Поводом стала неудачная шутка.

Дмитрий Шепелев оставил комментарий под первым снимком с невесткой Екатериной Тулуповой. Отвечая на нападки подписчиков, предположивших что отношения звезд фейковые, телеведущий пошутил, что когда-то предлагал отношения Кудрявцевой, но та отказалась.

 «Не, ну понятно, что это прикрытие. Я Лере предлагал, но она не смогла»,  — написал Дмитрий Шепелев.

В ответ на эта сама телеведущая возмутилась, пригрозив что сама начнет писать все что знает о коллеге, сообщает издание «Слово и Дело».

«Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может мне начать писать о тебе», — прокомментировала Лера Кудрявцева.

Напомним, ранее СМИ назвали самых высокомерных звезд России. В данный список, например, попали телеведущая Ксения Собчак и футболист Андрей Аршавин. По мнению журналистов, Собчак выросла в обеспеченной семье и с ранних лет смотрела на всех с высоко поднятой головой, «видя в людях из малообеспеченной семьи «нищих». А Аршавин, в свою очередь, став звездой футбола в России, перебрался в Англию.

Однако там спортивная карьера у него особо не задалась. Бывший капитан сборной РФ по футболу стал оскорблять фанатов и совершать агрессивные поступки.

Кроме того в рейтинг самых высокомерных звезд попал Филипп Киркоров, Лариса Гузеева и Ольга Бузова.

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Источник: «Слово и Дело»
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