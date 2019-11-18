Правительственные войска установили контроль над второй по мощности ГЭС в Сирии

Алеппо, 18 ноября. Вторая по мощности гидроэлектростанция Сирии Тишринская ГЭС перешла под контроль правительственных сил. Об этом заявил представитель командования группировкой войск ВС России в Сирии Борис Фомичев.

С 18 ноября патрулировать район вокруг объекта начнет российская военная полиция.

Гидроэлектростанция расположена в 90 км от Алеппо на реке Евфрат. Ее строительством 20 лет назад занимались российские и сирийские инженеры. Во время гражданской войны станцию захватили боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ1.

В настоящий момент ГЭС снабжает электроэнергией сирийские провинции Алеппо и Ракка. Мощность станции составляет около 630 мегаватт.

Ранее стало известно, что более 800 сирийских беженцев вернулись за сутки на родину из Ливана и Иордании.

1 Организация запрещена на территории РФ.