Книги обвиняемого в убийстве историка Соколова с автографами продают в Сети

Санкт-Петербург, 18 ноября. В Сети начали продавать исторические труды обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова.

Книги выставляют на продажу с большой наценкой. Труд Соколова «Битва двух империй. 1805-1812» с подписью автора владелец предлагает за 24 тысячи рублей. Книгу «Битва трех императоров» с дарственной надписью Соколова продают за 22 тысячи рублей. Первое издание этой монографии предлагают за 30 тысяч рублей.

В интернет-магазинах труды экс-доцента по истории наполеоновских войн можно купить по цене от 500 рублей.

Соколова задержали 9 ноября, после того, как он упал в реку Мойку, пытаясь утопить женские руки. В квартире историка полицейские нашли голову девушки и окровавленную пилу. Позднее выяснилось, что останки принадлежат 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, которая состояла в близких отношениях с Соколовым и жила в его квартире.

По предварительной версии, Соколов застрелил девушку еще 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил расчленить тело и по частям утопить его в реке. В отношении историка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», Соколов признался в содеянном и оформил явку с повинной. На данный момент по решению суда историка перевели в СИЗО «Кресты 1».

Соколов был уволен из СПбГУ, сообщила «Газета.ру». Должности историк лишился на основании статьи 81 Трудового кодекса РФ, в связи с совершением аморального поступка.