Путин поддержал строительство моста через реку Лену

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал возведение автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Проект строительства переправы рассматривался со времен СССР. Письмо с просьбой предусмотреть в бюджете средства на данный проект было направлено президенту от имени главы Якутии Айсена Николаева, сообщает газета «Коммерсантъ».

В ответ на данную просьбу Владимиром Путиным была наложена резолюция.

«Ситуация созрела до реализации», — утвердил президент и поручил правительству внести предложение.

Из письма главы Якутии также известно, что местные власти уже провели переговоры с потенциальными инвесторами. Кроме того, определена трассировка мостового перехода. Ориентировочно длина самой переправы составит 3,1 км, а подходы к ней 10,9 км.

По предварительной оценке, стоимость проекта составит 63,7 млрд рублей. Из них 9,5 млрд – расходы инвестора. Основной частью суммы, по планам местного правительства, должен стать капитальный грант на 54,2 млрд рублей. С НДС суммарная стоимость проекта составляет 82,9 млрд, расходы по уплате НДС ложатся на инвестора.

Планируется, что в будущем легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, для водителей грузовых машин проезд будет платным.

В том случае, если деньги будут выделены, строительство моста через реку Лену завершится к 2025 году. Ввод моста обеспечит круглогодичную транспортную доступность для населения. Дело в том, что Якутск является одним из городов России, который не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с федеральной трассой. Зимой автомобили едут по льду, а летом переправляются на пароме.

Планы по строительству переправы через Лену существует с 1980-х годов. В 2013 году даже состоялся конкурс на строительство моста, но окончательное соглашение так и не было заключено.