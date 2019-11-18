Хакер получил доступ к данным пассажиров с помощью Wi-Fi «Сапсана»

Москва, 18 ноября. Россиянин за 20 минут взломал сеть скоростного поезда «Сапсан» и получил доступ к данным пассажиров. Об этом написал один из пользователей сайта Habr.

Программист 13 ноября возвращался в Москву с проходившей в Санкт-Петербурге конференции по информационной безопасности ZeroNights. В пути эксперт решил опробовать сеть Wi-Fi в поезде и обратил внимание, что для подключения у него затребовали информацию о вагоне и месте, а также последние четыре цифры паспорта.

Автор поста предположил, что данные о пассажирах могут храниться на сервере. На сканирование сети он потратил 20 минут «только из-за того, что их сервер лагает». Вскоре специалист обнаружил несколько открытых портов и выяснил через них, что для поезда используется один сервер с единственным паролем, а также бесплатный сертификат шифрования. Таким образом программист получил доступ к базе данных, в которой обнаружил информацию обо всех прошлых рейсах.

Хакер призвал РЖД исправить недочеты и обещал вновь проверить сеть через несколько месяцев. Он подчеркнул, что прежде уже оставлял компании замечания. Указанные им ошибки были исправлены. Однако, по словам автора, оплату за свои рекомендации он так и не получил.

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