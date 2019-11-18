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Бундестаг заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ из Америки

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Бундестаг заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ из Америки

Берлин, 18 ноября. Депутат бундестага Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ. По мнению политика, если Вашингтон начнет реализацию обещанных мер против участников «Северного потока – 2», то Евросоюз и Германия должны будут ввести встречные санкции.

Соответствующее заявление было сделано в интервью РИА Новости.

«Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть... Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сообщает Ной.

При этом отмечает, что если, например, США введут санкции против швейцарских или немецких компаний, которые задействованы в прокладке труб в Балтийском море, то Евросоюз или Германия должны будут ввести встречные санкции, которые смогут затронул импорт Соединенных Штатов Америки.

Ранее МИД России отреагировало на публикацию эстонской газетой Postimees статьи, в которой критиковался проект газопровода «Северный поток – 2». Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, политизация этого проекта абсолютно неприемлема.

«Вновь обращаем внимание на то, что «Северный поток — 2» экономически выгоден как России, так и европейским потребителям. Его основная цель — упрочение сотрудничества между Россией и странами Европы в энергетической сфере. Искусственное нагнетание информационной истерии вокруг этого проекта, его бессмысленная политизация — абсолютно неприемлемы», — гласит комментарий министерства иностранных дел России.

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Источник: РИА Новости
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