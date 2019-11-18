Садальский раскритиковал Лолиту за поведение после развода

Москва, 18 ноября. Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение певицы Лолиты Милявской после развода с мужем Дмитрием Ивановым, назвав неприемлемым «выпячивание» личной жизни. Мнением артист поделился на своей странице в соцсети Instagram.

«Вот как бывает, а только так и происходит. Одна артистка бегала по всем телеканалам и рассказывала, как счастлива с молодым мужем. Сегодня она проклинает девять лет замужества и обильно льет гадости на возлюбленного, бросившего ее», — говорится в сообщении.

Публикацию Садальский сопроводил фотографией Лолиты.

Актер назвал идеальным примером расставания развод советской кинозвезды Людмилы Целиковской с режиссером Юрием Любимовым. Садальский напомнил, что, несмотря на критику поступка Любимова в советской прессе, бывшая супруга встала на его сторону.

«Всегда был против выпячивания чувств в семье, чем жарче любовь, тем быстрее расставание», — написал Садальский.

В начале ноября Дмитрий Иванов заявил, что на его развод с Милявской повлиял современный ритм жизни. По словам мужчины, они неоднократно пытались сохранить брак, однако «сберечь чувства» не смогли и лишь отдалялись друг от друга, пишет «Газета.ру». Иванов признался, что мечтал о совместных детях, но этого не хотела Милявская.

Позже газета «Известия» сообщила, что Милявская рассказала, как выгнала Иванова из дома. Исполнительница отметила, что устала терпеть «фокусы» мужа. В эфире одной из телепередач певица заявила, что подготовила для Иванова конверт с девятью тысячами евро (за девять лет совместной жизни), но потом забрала две тысячи «за некачественные услуги».