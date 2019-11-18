Американские военные раскрыли поэтапный план атаки на российскую ПВО

Вашингтон, 18 ноября. 16-я воздушная армия ВВС США рассмотрела план по преодолению эшелонов ПВО РФ. Поэтапный сценарий атаки уже появился в Сети.

Согласно опубликованной информации, в случае военного конфликта разведка вместе с киберкомандованием и Агентством нацбезопасности соберет разведданные о расположении систем российской ПВО и их взаимодействии, сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Далее, 363-е разведывательное крыло должно будет узнать, как эксплуатировать российские системы, а также оценить их опасность. Предполагается, что данная информация поможет военно-воздушным силам определиться, куда именно наносить удар и где у «противника» есть пробелы в обороне.

После 9-е разведывательное крыло должно разработать план радиоэлектронной борьбы, а 480-е разведывательное подразделение, контролирующее единую систему данных Distributed Common Ground System, передаст необходимую информацию специалистам по противовоздушной обороне.

Итоговым этапом называется разработка 55-м подразделением разведки способов некинетического подавления российских систем ПВО и передача точных координат ударной авиации. Согласно данным СМИ, отдельной целью 16-й армии называется ведение информационной войны и разоблачение планов ВС РФ.

Напомним, ранее американский Центр анализа европейской политики опубликовал доклад, в котором утверждается, что наименее укрепленный участок польско-литовской границы, так называемый Сувалкский коридор, является «ахиллесовой пятой Европы». По мнению американских экспертов, российская армия с помощью танков «может заблокировать» этот участок польско-литовской границы и отрезать Прибалтику от Европы.

Однако председатель совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский назвал «бредом» найденный в США способ захвата Прибалтики.