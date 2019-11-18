Пекин, 18 ноября. Китайский аналитик признал Россию одной из самых сильных держав мира, но назвали четыре слабых места страны. Материал публикует издание Sohu.

Автор статьи отметил малую численность населения в России. За время Второй мировой войны СССР потерял 20 миллионов мужчин, что привело к огромной диспропорции в населении и нехватке рабочей силы. Восстановиться полностью Россия не может до сих пор, считают в издании.

После распада Советского Союза население страны сократилось вдвое, почти до 140 миллионов человек. Проблем добавляет нежелание молодежи заводить детей, отмечает автор.

В качестве другого слабого места России в материале почему-то названа многонациональность государства. В РФ насчитывается 194 национальностей, но русские составляют 80% населения. Автор материала решил, что скрытую угрозу для внутренней стабильности представляют религиозные различия, якобы из-за этого дорого обходится управление страной.

Кроме того, издание Sohu указывает на ресурсную направленность российской экономики и будто бы «неудачное» географическое положение России. Дескать, страна располагается в северных широтах, где долгие и холодные зимы, что делает высокой себестоимость добычи энергоресурсов. Еще больше затрудняет экономическое развитие РФ якобы удаленность международных торговых путей, считает эксперт.

В качестве последнего слабого места России эксперт назвал трудную международную обстановку. На страну продолжают оказывать давление США, а также Западной Европы.

Следует отметить, что и в США. и Западной Европе в последнее уже наоборот говорят о том, что санкционная политика против Москвы не дает своих результатов и оборачивается против тех, кто вводит санкции огромными убытками.

Ранее СМИ в Китае рассказали о способности России уничтожить США 10 раз, сообщила газета «Известия». Эксперты напомнили о российском ядерном оружии и подчеркнули, что, несмотря на многие трудности, страна продолжает «вести себя жестко», «вгоняя американские власти в оцепенение».