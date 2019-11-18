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СМИ в Китае признали Россию одной из самых сильных держав мира, обозначив ее слабые места

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СМИ в Китае назвали слабые места России

Пекин, 18 ноября. Китайский аналитик признал Россию одной из самых сильных держав мира, но назвали четыре слабых места страны. Материал публикует издание Sohu.

Автор статьи отметил малую численность населения в России. За время Второй мировой войны СССР потерял 20 миллионов мужчин, что привело к огромной диспропорции в населении и нехватке рабочей силы. Восстановиться полностью Россия не может до сих пор, считают в издании.

После распада Советского Союза население страны сократилось вдвое, почти до 140 миллионов человек. Проблем добавляет нежелание молодежи заводить детей, отмечает автор.

В качестве другого слабого места России в материале почему-то названа многонациональность государства. В РФ насчитывается 194 национальностей, но русские составляют 80% населения. Автор материала решил, что скрытую угрозу для внутренней стабильности представляют религиозные различия, якобы из-за этого дорого обходится управление страной.

СМИ в Китае назвали слабые места России

Кроме того, издание Sohu указывает на ресурсную направленность российской экономики и будто бы «неудачное» географическое положение России. Дескать, страна располагается в северных широтах, где долгие и холодные зимы, что делает высокой себестоимость добычи энергоресурсов. Еще больше затрудняет экономическое развитие РФ якобы удаленность международных торговых путей, считает эксперт.

В качестве последнего слабого места России эксперт назвал трудную международную обстановку. На страну продолжают оказывать давление США, а также Западной Европы.

Следует отметить, что и в США. и Западной Европе в последнее уже наоборот говорят о том, что санкционная политика против Москвы не дает своих результатов и оборачивается против тех, кто вводит санкции огромными убытками.

Ранее СМИ в Китае рассказали о способности России уничтожить США 10 раз, сообщила газета «Известия». Эксперты напомнили о российском ядерном оружии и подчеркнули, что, несмотря на многие трудности, страна продолжает «вести себя жестко», «вгоняя американские власти в оцепенение».

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Источник: Sohu
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