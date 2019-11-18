Оборотные штрафы за недолив топлива исключат противоправную донастройку оборудования на АЗС

Москва, 18 ноября. Введение оборотных штрафов за недолив топлива не повлияет на небольшие добросовестные компании, но позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на АЗС. Об этом сообщил Минпромторг России.

«Введение оборотных штрафов побудит все организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования на отпуск определенного объема», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Росстандарт на прошлой неделе сообщил, что внес проект закона о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправках в правительство. Инициатива не направлена на уход с рынка мелких независимых игроков, отметили в Минпромторге. Ее целью назвали создание механизма предотвращения нарушений. Предприятие либо соблюдает установленные нормы, «либо несет значительные издержки», отметили в ведомстве.

За девять месяцев текущего года объем выписанных за некачественное топливо на автозаправках оборотных штрафов достиг 47 млн рублей, тогда как объем выписанных за подобное нарушение штрафов за весь 2018 год составил лишь 50 млн рублей, сообщила со ссылкой на СМИ «Газета.ру». Средняя сумма штрафа достигла 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии превысил 2 млн рублей.

Рост суммы наложенных штрафов эксперты связали с увеличением количества проверок автозаправок. За первые два квартала текущего года с нарушителей были взысканы 22,4 млн рублей, только за третий квартал — 24,6 млн рублей.