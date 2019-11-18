В России могут сократить время продажи алкоголя в магазинах

Москва, 18 ноября. «Общероссийский народный фронт» выступил с предложением ужесточить федеральные законы, регламентирующие продажу алкоголя в магазинах. В том случае, если инициатива ОНФ будет принята, во многих регионах страны время продажи спиртного сократится на час.

В настоящее время, согласно федеральному закону, реализация алкогольной продукции допустима вплоть до 23:00. При этом власть в отдельных регионах имеет возможность по своему усмотрению ужесточить эти рамки, или вовсе запретить продажу спиртного в определенные дни.

Активисты предложили пересмотреть время реализации, сократив его до 22:00. Письмо с соответствующим предложением уже направлено в правительство, Минздрав и Минтруд, пишут «Известия».

«Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14%, особенно среди молодежи», — прокомментировал предложение член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

В «Общероссийском народном фронте» планируют, что предпринятые меры должны оказать в целом положительное влияние, россияне будут меньше пить.

На сегодняшний день федеральные нормативы, ограничивающие продажу алкоголя до 23:00, действуют в 22 субъектах РФ. Например, в Москве, Пермском крае, Ярославской области. В других регионах законы гораздо строже.

Так в Петербурге запрещено продавать алкоголь в магазинах с 22:00, а в Республике Саха в продажу алкоголь не допускается с 20:00 до 14:00.